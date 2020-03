Deux trafiquants tentent de corrompre des policiers

Les éléments du Commissariat de Police de Pikine ont alpagué 03 trafiquants de drogue dont un adolescent, aux abattoirs de la Sogas de Dalifort.Il s’agit de M.K, âgé de 17 ans, Aliou C. et Djiby D., actuellement en garde-à-vue pour détention, trafic de chanvre indien et tentative de corruption. C’est au cours d’une opération de sécurisation qu’ils ont été arrêtés par les limiers. Exploitant une information, les hommes du Commissaire Ousmane Fall ont établi alors une planque au niveau de la Seras. Une surveillance qui a porté ses fruits. L’adolescent est le premier à tomber, en possession de 1,5 kilogramme de chanvre indien ; et il avait par devers lui 10.000 Fcfa. Il a été jeté dans le panier à salade. Aussitôt, ses parents ont tenté de le tirer d’affaire. Aliou C. et Djiby D., respectivement boucher et éleveur, ont alors tenté de corrompre le Commissaire en lui proposant la somme de 190.000 Fcfa. Ils ont été aussitôt embarqués dans le véhicule de police.