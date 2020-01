Dialogue national: Frictions entre Général Niang et Sagna

Premières escarmouches entre Famara Ibrahima Sagna et le Général Niang. Dans son dernier communiqué rendu public hier, la plénière de la Commission politique du dialogue national n’a pas fait dans la langue de bois. Tout en reconnaissant être une structure arrimée au dialogue national, la Commission politique rejette toute dépendance vis-à-vis de l’instance dirigée par l’ancien président du Conseil économique et social. « Cette commission, initialement créée comme cadre de concertation sur le processus électoral, ensuite comme cadre du dialogue politique, a évolué en une commission politique autonome », renseigne le document.

A en croire les hommes du général Niang repris par Enquête, la Commission travaille sur la base d’un code de conduite, de termes de référence adoptés d’accord partie et à partir desquels d’importantes mesures consensuelles ont déjà été arrêtées pour l’approfondissement de la démocratie dans l’intérêt exclusif du peuple sénégalais. Ainsi, il est hors de question de remettre en cause de tels consensus acquis suite à de longs conciliabules. Aussi, lorsque certains pensaient qu’il faudrait peut-être l’aval du comité de pilotage du Dialogue national pour entériner certaines décisions de la Commission politique, la plénière se veut formel. « La mise en oeuvre de ces mesures consensuelles est du ressort exclusif du président de la République qui en a pris l’engagement, en tant que seule autorité de validation ».

Mieux, les hommes du général Niang préviennent toute personne qui serait tentée d’intervenir dans le fonctionnement de leur instance ou sa composition. « La plénière de la Commission politique du dialogue national, soulignent les signataires, réaffirme son autonomie et met en garde contre toute tentative de remise en cause de sa composition, de son fonctionnement et de ses décisions consensuellement actées ». Un comité de pilotage averti en vaut deux…