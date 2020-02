Dialogue national: Quatre commissions sur six validées

A l’issue de l’examen du Comité de pilotage du dialogue national, quatre commissions parmi six les proposées ont été validées ce mercredi, a indiqué Mamadou Bamba Ndieye, porte-parole du jour. Le comité passe à l’étape suivante.

La rencontre du mercredi a mis fin à la première étape du dialogue national. Les travaux se poursuivent avec la deuxième étape qui va continuer jusque vers mi-mars. Chacune des commissions retenues aura à déposer son rapport au comité de pilotage qui fera le nécessaire.

La conférence des présidents a repoussé la validation des commissions telles qu’économiques, sociales et environnement durable pour quelques formalités.

La porte parole du jour Mamadou Bamba Ndieye a expliqué les raison « C’est la commission économique et sociale et la commission environnement et cadre de vie. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de propositions qui ont été faites et la plénière a estimé qu’il fallait mieux que les commissions continuent à travailler et donnent le résultat de leur travail à la conférence de présidents », confie t-il.

Par ailleurs Mamadou Bamba Ndieye a aussi souligné l’importance des termes de référence selon lui, déterminent tout le reste du travail. Une des raisons de l’attention que la plénière consacre à cette question. Les commissions du dialogue national sont celles politique, économique et sociale, ressources naturelles, environnement et cadre de vie, paix et sécurité.