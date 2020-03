Diao Baldé : «Le plus beau jour de ma carrière »

Diao Keïta Baldé était l’invité de Cheikhou Kouyaté dans son Live Instagram. L’attaquant de Monaco, qui a fait beaucoup de révélations croustillantes, est revenu sur son passage à l’Inter et au Barça, son admiration pour CR7, mais aussi sa plus belle émotion dans le foot, à savoir sa première sélection en équipe nationale du Sénégal. « Le plus beau jour de ma carrière, c’est quand j’ai joué mon premier match en équipe nationale. J’ai ressenti une forte émotion », a-t-il confié. Diao Baldé a disputé son premier match avec les lions du Sénégal le 26 mars 2016 contre le Niger (match de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations de 2017 au Gabon). Match remporté par les Lions de la Téranga (2-0). Son 1er but en équipe nationale. Il a ouvert son compteur but en équipe nationale le 3 septembre 2016 contre la Namibie, lors de la sixième et dernière journée des qualifications pour la coupe d’Afrique des nations de 2017 au Gabon.