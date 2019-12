DIEYNA DE LA SERIE NAFI : « JE N’AI JAMAIS COUCHE AVEC LE FAUX KOCC »

Dieyi Mbow Thiam, alias Dieyna de la série Nafi, actrice principale de l’affaire du faux Kocc Barma, dément avoir entretenu des rapports sexuels avec Modou Dièye. « Je ne comprends pas pourquoi certains sites ont écrit que j’ai passé la nuit avec Modou Dièye au King Fahd Palace, qu’il était mon amant et plein d’autres choses. Ce qui s’est dit ou a été écrit est un tissu de mensonge », a-t-il déclaré dans L’OBS. Toutefois elle reconnait que le faux Kocc était son petit ami. « Il a été mon petit amant, mais je n’ai jamais passé la nuit avec lui. Cette soirée du 25 décembre, j’ai passé la nuit chez moi», dit-elle. Quid de la voiture X5 qui lui a été offerte par le faux Kocc ? Elle dément. Aussi précise-t-elle qu’elle « Kocc » ne détient pas non plus de photos et vidéos d’elle nue.

Pour rappel, Modou Dièye ou « le faux Kocc Barma » a comparu, mardi dernier, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour viol, usurpation d’identité et collecte de données à caractère personnel. Il encourt 2 ans de prison ferme.

Pour sa défense, il argue que les deux filles de la série « Nafi » l’ont dénoncé quand elles ont découvert qu’il sortait avec elles en mêmes temps. « Je sortais avec toutes les deux. On a eu des rapports sexuels à plusieurs reprises. Elles étaient consentantes. Je ne les ai pas violées. Je n’ai jamais gardé leurs vidéos. Je leur disais que je suis « kocc » juste pour voir si elles me trompaient », a expliqué le prévenu.