Diffusion de nouvelles et outrage à magistrats: Une information judiciaire contre le journaliste Pape Ndiaye

REWMI.COM – Les choses se compliquent pour le journaliste – chroniqueur judiciaire de Walf, Pape Ndiaye. En effet, une information judiciaire a été ouverte contre lui. C’est du moins ce que révèle son avocat, Me Moussa Sarr.

En termes plus clairs, Pape Ndiaye va donc retourner au commissariat central de Dakar avant d’être présenté, demain mercredi, au juge d’instruction.

« Une information judiciaire est ouverte contre notre confrère Pape Ndiaye et chroniqueur judiciaire de Walf TV. Il sera présenté devant un juge d’instruction demain. Par conséquent, il fait encore l’objet d’un retour de parquet et va dormir au commissariat central de Dakar », renseigne Me Moussa Sarr.

Le journaliste est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrats, pour avoir affirmé dans l’affaire Sweet Beauty, que tous les substituts du parquet de Dakar étaient favorables à un réquisitoire de non-lieu.