 Dionne et Hott ont failli se battre

Le Conseil des ministres de mercredi dernier a failli déraper. Le nouveau secrétaire d’Etat de la Présidence et le ministre de l’Economie se sont violemment disputés. Dionne et Amadou Hott ont failli en venir aux mains après de vifs échanges. Sous le regard passif de Macky Sall, qui n’a pipé mot adoptant la stratégie de la neutralité. Dionne s’en est violemment pris au ministre de l’Economie, du Plan et de la coopération internationale sur des questions de domaine de compétence de ce dernier. Hott, a répliqué, défendant ses positions. « La passe d’arme fut chaude. Tous les ministres étaient aphasiques. Le Président s’est levé un moment et est sorti passer un coup de fil avant de reprendre la réunion », rapporte Walfadjri.