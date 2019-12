Dionne lance les travaux du VRD de Diamniadio à 140 milliards FCFA

Le Ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République, Mouhamed Boun Abdallah Dionne, a procédé hier au lancement du programme d’urgence d’aménagement intégré de la Voirie et des réseaux divers (VRD) du pôle urbain de Diamniadio.

« Avec la mise en œuvre de ce programme de VRD à hauteur de 140 milliards de FCFA à terme, que nous avons l’honneur de lancer aujourd’hui, Diamniadio sera dans un futur proche un maillon essentiel de la transformation structurelle du pays mais aussi une maitresse de l’inclusion sociale et de la compétitivité des territoires ». Ces propos sont de Mouhamed Boun Abdallah Dionne, Ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République. Il lançait le démarrage des travaux du pôle urbain de Diamniadio, en présence du Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, des représentants de la Banque ouest africaine de Développement (BOAD) et du groupement ECOTRA-TAUBER, entre autres. En lançant ces travaux d’infrastructures de dernière génération, dira l’ancien Premier ministre, le Chef de l’Etat, Macky Sall, s’engage à aligner le pôle urbain sur les standards internationaux afin d’en faire une ville de grande dimension planétaire pouvant rivaliser avec les plus grandes capitales d’Afrique et du monde. D’après lui, l’État du Sénégal, en collaboration avec les partenaires au développement, a mobilisé d’importantes ressources financières et continuera sur cette lancée de faire du pôle urbain de Diamniadio l’épicentre d’une nouvelle urbanisation planifiée, maitrisée, construite de manière inclusive. Ainsi, il a rappelé que le pôle est déjà une vitrine, un réceptacle des évènements nationaux et internationaux, un laboratoire et une locomotive d’une nouvelle urbanisation dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Pour Diène Farba Sarr, Délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, le pôle de Diamniadio s’affirmant comme une ville nouvelle, se positionne progressivement comme le nœud d’un corridor urbain dans un ensemble cohérent et compétitif comme l’aéroport Blaise Diagne, le port minéralier de Sendou, entre autres. Par l’entremise du groupement ECOTRA-TAUBER, précise un communiqué, l’Etat du Sénégal a pu mobiliser auprès de la BOAD un prêt de 30 milliards qui permettra au pôle urbain de Diamniadio de franchir une nouvelle étape dans sa phase de développement. En effet le programme d’urgence permettra de prendre en charge, de manière pérenne, la délicate question de l’adduction d’eau potable, l’électrification, la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que l’accès aux différents sites et infrastructures du périmètre du pôle urbain de Diamniadio. En effet, la fin des ouvrages où travaillent 800 agents de plus de 29 nationalités, est fixée dans 18 mois.

Zachari BADJI