DIONNE REPOND A IDY : «LA VISION DE MACKY COMMENCE PAR DIAMNIADIO »

Mahammad Boun Abdallah Dionne a lancé hier les travaux du programme d’urgence d’aménagement intégré de la Voirie et des réseaux divers (VRD) du pôle urbain de Diamniadio. Occasion saisie par le ministre d’Etat, Secrétaire Général de la présidence de la République pour lancer une pique à Idrissa Seck. Ce dernier raillait Macy Sall sur sa vision, laquelle s’arrête à Diamniadio. « Cinq ans derrière nous, il n’y avait rien ici à Diamniadio. Et aujourd’hui, cette ville est le symbole de l’émergence du pays. Y’en a qui disent que la vision (du Président Sall se limite à Diamniadio, moi, je dis non. La vision commence plutôt par Diamniadio. La vision démarre ici pour se projeter vers l’intérieur du pays », déclare-t-il, dans des propos repris par Le Quotidien. Pour Dionne, l’érection de la nouvelle ville est une « révolution salutaire » de Macky.. « C’est le Président Macky Sall qui a crée une ville qui n’est pas en contact direct avec la mer et qui n’a pas de port », dit-il, fièrement.