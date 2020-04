Diop Sy: « J’ai fait éclater un deal »

Le député Demba Diop Sy et non moins président d’Urbaine d’entreprise (UDE), la société qui a raflé une grande partie du marché en procédure d’urgence est cloué au pilori. Le député a démenti toutes ces accusations portées contre sa personne. D’emblée, Diop Sy a déclaré que son entreprise a gagné le marché parce qu’elle remplissait toutes les conditions posées par le ministère dans l’appel d’offres. A l’en croire, il n’y a eu aucune magouille encore moins de favoritisme. « Tout s’est déroulé dans la transparence. Mansour Faye est un ministre et moi, je suis un député. C’est normal qu’on se connaisse. Mais, c’est la première fois qu’une affaire nous lie », a expliqué Diop Sy pour apporter la lumière dans cette affaire.