Diouf Sarr: « Dakar inquiète »

La région de Dakar inquiète. Abdoulaye Diouf Sarr explique les raisons pour lesquelles la capitale sénégalaise ne rassure pas. « On voit une charge très importante de risque : c’est la capitale. Nous avons constaté que 73% des cas contaminés se trouvent à Dakar. On a remarqué aussi que la quasi-totalité des districts de Dakar sont touchés. On s’est dit qu’aujourd’hui, quand on analyse froidement ce virus, c’est un virus de capitale pour ce qui concerne notre pays. Perdre la main dans la capitale c’est perdre une bataille qui nous fait perdre la guerre. Et il faut de ce point de vue tirer sur la sonnette d’alarme. C’est ce que j’ai fait. Je suis persuadé que si on endigue la maladie dans la capitale, la situation va énormément changer », a indiqué le ministre de la Santé et de l’Action sociale.