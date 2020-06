Diourbel: l’ASP violent condamné à 1 mois de prison

Mamadou Ndao Badiane, l’Agent de sécurité de proximité (Asp) qui avait passé à tabac le boulanger Bassirou Seck, lors d’une ronde pendant le couvre-feu au quartier Medinatoul, a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires et d’abus d’autorité. Il a écopé d’une peine de trois mois dont un ferme.

Quant au boulanger, il a été reconnu coupable de violation du couvre-feu et a été condamné à 1 mois de prison assorti d’un sursis par le Tribunal des flagrants délits de Diourbel.