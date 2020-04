Discriminations en Chine : l’Afrique monte au créneau

Ces derniers jours, des Africains se sont dits victimes d’expulsions, d’interdictions d’entrer dans des commerces, de placements en quarantaine et de dépistages abusifs.

Après l’Union africaine (UA), le Nigeria est monté au créneau mardi 14 avril pour dénoncer des discriminations « inacceptables » à l’égard de ses ressortissants en Chine à la suite de la découverte de cas positifs au Covid-19, alimentant une polémique embarrassante pour Pékin, en pleine offensive de charme sur le continent.

Ces derniers jours, des Africains se sont dits victimes d’expulsions, d’interdictions d’entrer dans des commerces, de placements en quarantaine et de dépistages abusifs, après la découverte de plusieurs cas positifs au nouveau coronavirus parmi la communauté nigériane de la métropole de Canton.

Selon des sources diplomatiques, une vingtaine de pays d’Afrique ont préparé une missive à l’intention de Pékin dans laquelle ils estiment que les dépistages et la quarantaine imposés spécifiquement à leurs ressortissants équivalent « à du racisme ». La « note verbale » dénonce « une violation évidente des droits de l’homme ».

« Xénophobie des autorités chinoises »

A l’origine de cette affaire, la fuite de cinq Nigérians de Canton positifs au Covid-19 et placés en quarantaine avait déclenché un tollé et un déluge de commentaires xénophobes sur Internet. D’après l’agence Chine nouvelle, 4 553 Africains, soit toute la population africaine de Canton, ont été soumis à un dépistage depuis le 4 avril – 111 d’entre eux se sont avérés positifs. Plusieurs Africains ont raconté à l’AFP avoir été chassés de leurs logements, puis refusés dans des hôtels et des restaurants, et ont finalement dû dormir à la rue ou sous des ponts sans rien à manger.