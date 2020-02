DJITEYE, LE COMPLICE DE THIONE SECK ARRETE AU MALI AVEC 900 MILLIONS DE FAUX BILLETS

Alaye Djitèye, le complice de Thione Seck qui a obtenu une liberté provisoire devrait être jugé en appel le 23 mars prochain dans l’affaire des faux billets pour laquelle il est impliqué avec le chanteur du Raam Daan. Selon les informations de Libération, il a été arrêté au Mali en possession de 900 millions en faux billets, en dollars et en euros. Il a été interpellé avec des machines et plusieurs passeports de différents pays avec de fausses identités saisis lors d’une perquisition dans son domicile. Sn vrai nom est Derrick Mouna et il est de nationalité camerounaise.