Doing Business 2020 : La BM décerne un certificat de reconnaissance à Me Moussa Sarr

Bis Repetita! La Banque Mondiale a décerné, à nouveau, un Certificat de reconnaissance à l’avocat Me Moussa Sarr pour sa contribution au Doing Business 2020. Avocat d’affaires, Me Sarr est titulaire d’un DESS en droit des affaires option Banques. En attaché le Certificat d’Appréciation ainsi que le courrier de transmission reçu ce jour de la Banque Mondiale.