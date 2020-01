Dopage :La Fédération anglaise enquête sur un défenseur Sénégalais

Comme l’indique le média anglais The Guardian, le défenseur central sénégalais fait actuellement l’objet d’une enquête pour «violation potentielle de la loi antidopage» et pourrait écoper une grosse sanction, si toutefois il est coupable.

Plusieurs médias ont rapporté mardi que le défenseur de 22 ans avait échoué à un test de dépistage de drogue en novembre. Raison pour laquelle la FA a annoncé l’ouverture d’une enquête sur le sénégalais pour « violation potentielle de la loi antidopage ».

Son club, qui a annoncé la nouvelle via un communiqué, a aussi révélé que Diaby sera écarté du groupe jusqu’à ce que cette affaire soit mise au clair. « Nous avons été informés par la FA que notre joueur Bambo Diaby fait l’objet d’une enquête pour violation potentielle de la loi antidopage », a d’abord révélé le pensionnaire de Championship avant de poursuivre. «Pour les besoins de l’enquête, le joueur et le club coopèrent et de ce fait, Bambo sera écarté du groupe durant toute la procédure. Au cours de cette enquête, aucun commentaire ne sera fait.» C’est ce qu’a annoncé le club dans un communiqué.

Son entraîneur, interrogé sur les informations selon lesquelles Diaby avait échoué à un test de dépistage de drogue, Gerhard Struber a déclaré : « Le processus est en cours, ce n’est pas encore clair. Je pense qu’il y aura plus d’informations la semaine prochaine. Ce n’est pas le bon moment pour en dire plus. »

Si jamais l’international sénégalais est coupable, il pourrait être suspendu 4 années. Rappelons que le défenseur sénégalais a rejoint Barnsley l’été dernier en provenance du club belge de Lokeren.

The Guardian