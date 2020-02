Double confrontation Sénégal-Guinée Bissau : Les arbitres connus

Des arbitres du Maroc et de la Tunisie ont été désignés par la Confédération africaine de football (CAF) pour officier lors de la double confrontation devant opposer le Sénégal à la Guinée-Bissau, les 28 et 31 mars, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021, nous renseigne APS.

C’est un trio tunisien qui a été désigné pour le match Sénégal-Guinée Bissau, programmé le 28 mars, à partir de 19 heures, au stade Lat Dior de Thiès. L’arbitre central Sadok Selmi sera assisté pour ce match de Mohamed Bakir et Jridi Faouzi. Le 4-ème arbitre, Yousri Mohamed Bouali, est aussi de nationalité tunisienne.

Le match retour ensuite, programmé à Bissau, pour le compte de la 4-ème journée des éliminatoires, sera dirigé par un quatuor marocain avec comme arbitre central Adil Zourak. Ce dernier sera assisté de Zakaria Brinsi et d’Hamza Naciri, le 4-ème arbitre étant Noureddine El Jaafari.

Des arbitres sénégalais ont été désignés de leur côté pour siffler plusieurs matchs de ces 3-ème et 4-ème journées. Maguette Ndiaye sera au sifflet lors de Ghana-Soudan du 27 mars à Cape Coast. Il sera assisté d’El hadj Malick Samba et de Serigne Cheikh Touré.

Le 4-ème arbitre désigné pour ce match comptant pour la 3-ème journée est aussi Sénégalais, et il s’agit de Daouda Guèye, également présélectionné pour l’édition 2020 du Championnat d’Afrique des nations.

Pour le match Togo-Egypte de la 4-ème journée, programmé le 29 mars à Lomé, le jeune arbitre sénégalais Issa Sy a été désigné comme juge central. Il sera assisté de Nouha Bangoura et Amadou Ngom, avec Adalbert Diouf comme arbitre central.

