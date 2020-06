DR NIANG (SUMA) : «IL N’Y A PLUS DE LITS A DAKAR, NOUS SERONS BIENTÔT A 15 000 CAS»

Dr Babacar Niang de la clinique Suma Assistance ne fait pas dans la langue de bois. Face à la montée exponentielle des cas de Covid-19, Doc Niang sonne l’hallali. Le toubib prévient, avec forces détails : « Il faut s’attendre au doublement voire au triplement des cas confirmés. » Et les chiffres fournis par le médecin-urgentiste font froid dans le dos.

«Il n’y a plus de lits disponibles à Dakar surtout que les chiffres sont biaisés. On sera bientôt à 15 000 cas au bas mot, par défaut car la situation est loin d’être maîtrisée surtout avec les cas communautaires que j’appelle les cas incontrôlables», révèle-t-il, démontant les chiffres donnés par les autorités.

Il rembobine: « Si on tient compte de ce que j’appelle les déserts médicaux, la stigmatisation et pour ceux-là qui n’ont pas les moyens d’aller se faire soigner, le cas des établissements de santé qui font leurs tests sans bruit, les ressortissants français qui le font au niveau de la marine française et les Etats-Unis qui le font au niveau de leur Ambassade, … je me dis que sur les chiffres, il y a problème ».

Au-delà de ces « chiffres biaisés », dit-il, au niveau local et particulièrement pour le cas de Dakar qui hante aujourd’hui le sommeil des autorités, « on doit isoler certaines villes en créant des zones rouges, des zones oranges et des zones vertes ».

« A Dakar, tous les lits sont occupés »

Aujourd’hui, « nous ne voulons pas que nos hôpitaux soient des hôpitaux pour Covid-19, a justement soutenu le directeur du Centre des opérations et des urgences sanitaires (Cous), Dr abdoulaye Bousso. On ne sait pas si cette façon de gérer la pandémie a fait de nos hôpitaux des « hôpitaux Covid » ou pas. Mais une chose serait sûre, d’après le patron de Suma Assistance, «à Dakar, tous les lits sont présentement occupés».