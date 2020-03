DR THIERNO THIOUNE : «COMMENT LE COVID-19 MET L’ÉCONOMIE MONDIALE A L’ARRET»

Les bourses dégringolent, les entreprises ferment, les gens se confinent et le moteur économique qu’est la consommation dans le monde est à l’arrêt. Invité de la Matinale de Rewmi Fm de ce vendredi, Thierno Thioune, Maître de Conférences Titulaire en Economie à la FASEG de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar estime que le tribut économique payé par l’économie mondiale au COVID 19 est colossal.

« Tout est à l’arrêt. La chine, qui représente 16% de l ‘économie mondiale et 30% de la production industrielle, est bloqué. La chine qui est l’usine et l’atelier du monde n’entretient plus de relations commerciales. Il y a des pertes de croissances économiques à moins de 2% pour l’Afrique. L’économie européenne et américaine est asphyxiée. Il y aura des pertes de recettes d’exportations. L’économie mondiale est à l’arrêt et il y a une faillite de la mondialisation et les répercussions seront de plus en lus difficile », alerte-t-il. Ecoutez !