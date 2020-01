DROGUE AU PORT : NOUVELLES SAISIES, NOUVELLES REVELATIONS

L’enquête sur la drogue de 120 kg saisie au Port de Dakar sur le navire le Grande Nigéria commence à livrer ses premiers secrets. La drogue d’une valeur de 9,6 milliards Fcfa trouvait dans le système de ventilation du navire, était cachée dans des paquets avec la marque Apple. Contrairement aux deux premières saisies (238 kg drogue effectuée le 26 juin dernier) et (798 kg, le 29 juin 2019), cette troisième saisie ne faisait pas partie des deux premiers lots saisis et cachés dans des coffres de voitures notamment dans des Renault Kwid. Pour les deux premières saisies, la drogue était mise dans des paquets estampillés Real Madrid. Autre problème : alors que le navire est placé sous scellé depuis la première saisie, donc sous la responsabilité des forces de l’ordre, une dizaine de membre de l’équipage y était encore pour « faire tourner les moteurs. » Les auditions ont également démarré. Les membres de l’équipage du bateau ont été entendus et les investigations se poursuivent.