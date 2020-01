Drogue saisie par l’armée : 4 personnes libres

Rebondissement dans l’affaire des 750 kg de drogue saisie par la marine nationale au large de Dakar. Quatre suspects placés sous mandat ont été libérés hier par la Chambre d’accusation, rapporte Libération. Il s’agit de Mbaye Athie, Oumy Khairy Kane, Silèye Diallo et Alpha. Ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux. Il était reproché à Athie d’avoir vendu le bateau de plaisance à bord duquel Amadou Mboup et Faisal Boutbmur. Originaire d’Agnam Civol et domicilié à Nord Foire, Oumy Kane est l’épouse d’Alpha Ka qui avait acheté l’une des vedettes qui convoyait la cocaïne.