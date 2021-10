Dubaï Expo 2020: Macky Sall Va Inaugurer Le Pavillon Du Sénégal

Depuis le 30 septembre, Dubaï vit au rythme de l’Exposition universelle (Dubaï Expo 2020) autour du thème: « Connecter les esprits, construire le future ». Le Sénégal entend bien profiter de cette vitrine exceptionnelle pour consolider son attractivité et son rayonnement à l’international. Le Chef de l’Etat, Macky Sall qui a foulé le sol de la célèbre ville émiratie avec une forte délégation, ce lundi, va inaugurer le Pavillon du Sénégal le 13 octobre, par le Président Macky Sall.

« Ce pavillon met en exergue les différentes réalisations du Sénégal dans les trois sous-thèmes qui sont: mobilité, opportunités et durabilité », explique Dr. Malick Diop, commissaire général du Sénégal à l’Expo Dubaï 2020, lors d’une réunion de briefing avec les journalistes.

Après Milan 2015, le Sénégal sera bel et bien présent à l’expo universelle de Dubaï. Le coup d’envoi est prévu le 1 octobre 2021 pour 6 mois d’exposition. Les expositions universelles sont dans le top 3 des plus grandes rencontres internationales. Cette année, 35 millions de visiteurs sont attendus à Dubaï pour l’exposition universelle 2020. Près de 192 pays s’y donnent rendez-vous pour faire ressortir leurs atouts dans tous les domaines.

Le Sénégal, fort de son expérience à Milan, en 2015, compte cette année profiter à nouveau de ce grand événement pour consolider l’attractivité et le rayonnement international du pays. Cette année, le forum a pour thème : connecter les esprits, construire le futur. L’ événement regroupera les plus grands investisseurs et acheteurs du monde. Chaque semaine, pendant six mois, le pavillon sénégalais fera un focus sur un secteur d’activité de son économie : tourisme, pêche artisanat, agriculture, infrastructure, etc.

Au-delà, le pavillon Sénégalais mettra aussi en avant la gastronomie et la culture sénégalaise. Tous les produits issus du terroir seront présentés au monde entier. Plusieurs entreprises ont été sélectionnées à cet effet pour exposer et représenter le Sénégal.

L’Asepex est chargée de coordonner la participation des entreprises sénégalaises à ce grand forum qui demeure une grande vitrine de l’innovation, du savoir-faire et des talents.

Pour rappel, l’Expo universelle de Dubaï devait se tenir l’année dernière, mais pour cause de Covid, elle a été reportée à cette année. Elle prendra fin le 31 mars 2022.