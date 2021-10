Dubaï Expo: Macky Sall vante ses projets

Tous ceux qui sont en mesure d’investir dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant sont les bienvenus au Sénégal qui reste un pays ouvert, a affirmé le chef de l’Etat, Macky Sall. ‘’Le Sénégal n’est pas un pays fermé, tous ceux qui peuvent y investir dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant sont les bienvenus’’, a-t-il dit mercredi sur la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (RTS, publique), après avoir présidé la journée du Sénégal à l’exposition universelle Dubaï Expo 2021. Macky Sall a tiré ‘’un bilan positif’’ de cet évènement, louant ‘’une participation remarquable’’ du Sénégal.

’’L’exposition universelle est un moment d’échanges, un moment où les expériences peuvent être partagées, mutualisées, un moment où l’ont peut développer des partenariats’’, a-t-il souligné, ajoutant que c’est le cas avec ce forum qui vient de s’achever. Il s’est réjoui de l’intérêt que ‘’le Sénégal suscite auprès des investisseurs émiratis’’, saluant également le secteur privé sénégalais ’’qu’il ne faut négliger notamment dans le domaine du numérique (…)’’.

Le chef de l’Etat a annoncé que des contacts plus ciblés vont être établis lors des rencontres ‘’B to B’’, ce qui permettra la signature d’un certain nombre d’accords. Macky Sall s’est déjà réjoui de la signature d’un accord entre le Port de Dakar et Dubaï Port World.

‘’Dans le cadre du futur port de Ndayane, nous avons décidé de donner une contribution du Sénégal à hauteur de 40% (…)’’, a-t-il rappelé. ‘’Notre pays est sur la bonne voie, sur la voie de l’émergence, malgré la Covid-19 qui a été un choc mondial (…). Il faut continuer à être résilient, à réformer puisque qu’avec cette expo universelle, nous verrons ce que le monde fait de meilleur. Nous ne devons pas être en reste, nous devons poursuivre nos efforts (….)’’, a dit Macky Sall.

Le Sénégal a mis en exergue ‘’les marqueurs’’ de l’émergence et ses opportunités d’investissement et d’affaires, mercredi, à l’occasion de la journée qui lui est dédiée à l’Expo universelle de Dubaï. Cette journée est marquée par la présence du chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, à Dubaï depuis lundi pour les besoins de cet évènement mondial, indique l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), dans une note conceptuelle.

Le ‘’Sénégal Business Briefing’’ a été ponctué par le discours de bienvenue du Directeur général de l’ASEPEX, Commissaire général du Sénégal, un mot du représentant officiel du gouvernement des Émirats Arabes Unis et le discours d’ouverture du chef de l’Etat, qui a décliné sa vision et ses orientations.

Cette cérémonie a été suivie d’une introduction de la ministre du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, de la ‘’présentation sur les Marqueurs de l’Émergence et les Opportunité d’Investissements au Sénégal’’ par le Directeur général de l’APIX, Mountaga Sy. Reportée l’année dernière pour cause de crise sanitaire, l’exposition Dubaï 2021, qui a ouvert ses portes le 1er octobre, se poursuivra jusqu’au mois de mars 2022.