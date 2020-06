Dugarry à Mbaye Niang: «Tais-toi…»

Joueur du Stade Rennais FC, Mbaye Niang clame sur tous les toits son désir de rejoindre l’OM la saison prochaine. La communication de l’international sénégalais n’est pas du goût de Christophe Dugarry.

Christophe Dugarry trouve Mbaye Niang indiscret, et cela semble l’agacer. Sur les antennes de RMC Sport, le consultant conseille au Rennais « de se taire » et de ne pas se confier « à tous les journalistes » qui l’interrogent sur son avenir. Selon le champion du monde 1998, l’ancien Milanais doit éviter d’évoquer clairement son avenir en sortant « des phrases bateaux genre : « Je suis bien à Rennes, ce n’est pas le sujet » ». D’ailleurs, le Breton de 25 ans « sait que l’OM n’a pas 20M€ pour le recruter ». Mbaye Niang gagnerait à s’effacer dans les médias et à laisser son agent faire le travail, a estimé l’ex-Bordelais avant de conclure : « Il s’y prend mal ! Tais-toi ! Arrête de t’exprimer à tout bout de champ dans les médias ! », rapporte foot sur 7.