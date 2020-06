E-commerce au Sénégal : lancement officielle de deux plateformes en ligne

Le Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises (PME),a procédé , jeudi 18 juin 2020 à Dakar , au lancement officielle de deux plateformes en ligne dénommées « E-commercesenegal.sn » et « E-KomKom ». Cette initiative est conçue pour impulser la promotion et la vente en ligne de toutes les catégories de produits en particulier ceux locaux. Elle a également pour objectif principal de présenter aux acteurs de l’écosystème du commerce électronique le dispositif d’accompagnement institutionnel. Un mécanisme mis en place pour aider les entreprises sénégalaises et les ménages dans la pratique du commerce électronique.

Le Ministre sénégalais du commerce, Aminata Assome Diatta, a indiqué qu’en initiant les plateformes E-commerce et E- komkom, son département répond ainsi aux préoccupations des acteurs de l’écosystème du commerce électronique. Ceci notamment sur la nécessité de mieux promouvoir et de valoriser les produits et savoir-faire locaux.

La plateforme E-commerce Sénégal, est donc conçue pour être la vitrine du commerce électronique du pays, de par ces différents services offerts. Ainsi, souligne-t-elle, en tant que plateforme de référencement et de qualification, elle offre aux acteurs de l’écosystème l’opportunité de valoriser leur savoir-faire et de vulgariser leur offre aux prêts des utilisateurs.

Pour ces derniers, indique la ministre, la plateforme va aider à mieux orienter leur choix vers les produits et services de qualités. Elle va leur assurer un gain de temps dans la satisfaction de leur besoin en matière de commande en ligne.

Pour Achime Malick Ndiaye, directeur des Technologies de l’information et de la communication (TIC), à l’heure de la 4e révolution industrielle, le numérique sera un moteur et un accélérateur de croissance.

Dans un contexte actuel marqué par la crise sanitaire mondiale (COVID 19), le Sénégal a décidé de manière stratégique de développer, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement du Commerce électronique (SNDCE), des plateformes électroniques pour aider les entreprises sénégalaises à trouver une alternative pour écouler facilement leurs produits et services.

À propos de la plateforme « E-KomKom »

La plateforme permet aux entreprises de renforcer leur présence sur internet par la création et l’administration de leur espace boutique avec la mise en ligne de leur profil entreprise, leur catalogue de produits, les modalités de vente et de livraison, la gestion et le suivi des commandes etc.

À propos de la plateforme « E-commercesenegal.sn »

La plateforme électronique est un portail qui permet aux ménages d’identifier les sites e-marchands disponibles et qualifiés pour s’approvisionner en denrées de premières nécessités , de se faire livrer et de payer sans se déplacer .Elle permet également aux marchands de savoir sur quels supports s’appuyer pour passer en mode e-commerce .