Eco, la guerre pour le leadership dans la sous-région

En annonçant sans crier gare qu’elle adopterait une devise portant le même nom que la future monnaie unique de la Cedeao, l’Uemoa a semé la discorde. Provoquant une véritable guerre de leadership dans la région.

Elle est censée symboliser une intégration régionale renforcée, favoriser l’émergence d’un vaste marché de quelque 400 millions de consommateurs et fluidifier les échanges commerciaux entre les pays d’Afrique de l’Ouest, tout en leur permettant de resserrer leurs liens culturels.

Au lieu de cela, la création de la monnaie unique de cette région est devenue une source de discorde, provoquant une véritable guerre de leadership.

Pour mieux comprendre le débat monétaire qui divise la Cedeao depuis quelques semaines, il faut remonter au 29 juin 2019. Ce jour-là, à Abuja, la capitale nigériane, les chefs d’État et de gouvernement de cette organisation régionale se sont enfin mis d’accord, après plus de trente années de tergiversations, sur un certain nombre de modalités techniques préalables au lancement de leur monnaie unique.