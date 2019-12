Ecobank condamné à payer 207 millions Fcfa

A la suite d’une plainte, la banque Ecobank a été condamnée à payer 202,4 millions de francs CFA à la société Agrophytex Sa au titre des causes de la saisie attribution de créances du 30 septembre 2019 de Me Abdoulaye Ba. Ecobank devra, outre cette somme, verser 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à Agrophytex Sa. De même, les juges ont rejeté la demande reconventionnelle de la banque qui se trouve ainsi dans une mauvaise posture., informe Libération.