Ecologie: De jeunes entrepreneurs Sénégalais créent un charbon « bioéconomique »

Encore appelé charbon bio économie, le produit s’obtient à partir de coque d’arachide. Ce Charbon Bio Economique est fait à base de coque d’arachide et peut remplacer le charbon de bois. En tout cas, ces jeunes sont parvenus à mettre en place un charbon 100 % biologique. Et selon des explications, le processus de fabrication commence par la collecte des coques d’arachides.

Fait à base de coque d’arachide et d’autres produits, ce charbon est un produit écologique qui participe à la protection de l’environnement mais aussi à la bonne santé. S’inspirant d’une expérience, Diawo Diallo, Assane Diop et Ibrahima Diaw ont mis en place un produit naturel. Ce produit s’utilise de la même façon plus facile que le charbon de bois classique.

Par la différence du charbon de bois qui est un produit qui exposent les utilisateurs a de nombreux dangers surtout à l’inhalation de poussières de charbon et entraînant différentes atteintes pulmonaires, le charbon Bio est plus efficace pour réduire les émissions de CO 2 liées à la combustion du charbon grâce à ses composants qui constituent une alternative viable à un coût raisonnable.

Fabriquer un biocombustible local présente alors trois avantages car il permet de diminuer la consommation de bois et charbon de bois et permettre aux ménages de réaliser des économies. En plus ce produit présente plusieurs avantages par rapport à la combustion ou à l’incinération : Elle permet une valorisation énergétique des déchets avec de meilleurs rendements comparés aux charbons classiques. Ce produit prône la promotion des énergies renouvelables en accord avec les objectifs du développement durable. Il vise à la structuration de la filière énergétique et à la diffusion des solutions adaptées aux besoins des ménages, aux groupements économiques et communautaires.

L’usage très répandue du charbon de bois pour la cuisson des aliments et du bois de feu implique un abattage important des arbres entrainant une crise environnementale d’envergure. Par ailleurs, l’augmentation de la population conduit à une plus grande utilisation du charbon bois. Ainsi, les surfaces forestières connaissent de grands dommages suite à leur surexploitation. C’est dans l’optique de préserver l’environnement que Charbon Bio économique s’engage à fournir du charbon bio et de qualité.

Le produit est fait de morceaux très solides et qui n’émet pas de poussière. Ce charbon a aussi une très forte puissance de chauffe instantanée et très longue durée de combustion et absence de fumée offrant ainsi des avantages aussi bien au niveau écologique, économique et social car protège également les utilisateurs contre les maladies cardio-vasculaires. Ce Charbon Bio Économique participe au programme de la protection des forêts et lutte contre la déforestation.