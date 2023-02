Ecologie: Un jeune Sénégalais crée un charbon bio

Encore appelé charbon bio, le produit s’obtient à partir de la transformation des ordures ménagères comme les feuilles de maïs, les épluchures de plantains et les déchets de rotins. En tout cas, un jeune est parvenu a mettre en place du charbon 100 % biologique. Et selon des explications, le processus de fabrication commence par la collecte des déchets ménagers biodégradables.

Fait à base de coque d’arachide et d’autres produits, ce charbon est un produit écologique qui participe à la protection de l’environnement mais aussi à la bonne santé. S’inspirant d’une expérience, Diawo Diallo a mis en place un produit naturel. Ce produit s’utilise de la même façon plus facile que le charbon de bois classique.

Par la différence du charbon de bois qui est un produit qui exposent les utilisateurs a de nombreux dangers surtout à l’inhalation de poussières de charbon et entraînant différentes atteintes pulmonaires, le charbon Bio est plus efficace pour réduire les émissions de CO 2 liées à la combustion du charbon grâce à ses composants qui constituent une alternative viable à un coût raisonnable. Cette technique permet par ailleurs de développer des activités génératrices de revenus pour les personnes chargées de la fabrication et de la distribution.

Fabriquer un biocombustible local présente alors trois avantages car il permet de diminuer la consommation de bois et charbon de bois et permettre aux ménages de réaliser des économie. En plus ce produit présente plusieurs avantages par rapport à la combustion ou à l’incinération : Elle permet une valorisation énergétique des déchets avec de meilleurs rendements comparés aux charbons classiques.

De ce fait, ce technique de fabrication de charbon peut être un procédé intéressant pour valoriser certains déchets et résidus agricoles (pailles et rafles de maïs, bagasse, écorces, déchets de bois, coques de noix de coco, d’anacarde, de cacahuètes, tourteaux, etc.). Et ce charbon Bio produit moins de fumées et donne ainsi la possibilité de faire des économies sur les équipements de traitement.