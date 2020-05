Edouard Mendy contre une CAN en 2021

Dans une interview à la BBC, Edouard Mendy s’affiche clairement contre l’organisation de la CAN 2021 en janvier. Pour lui, c’est une option « impossible ».

« S’ils veulent conserver cette CAN il faudra la jouer en juin comme la dernière fois quand on a joué en Égypte. L’option de la jouer en janvier est impossible déjà parce que les joueurs auront un lourd calendrier avec leur club« , confie le gardien de Rennes en France.

Mendy a disputé sa première CAN avec le Sénégal l’an dernier en Egypte. Alors qu’il était titulaire depuis le début du tournoi, il rate la finale pour une blessure à l’echauffement.

Et il n’a qu’une envie: repartir en 2021. Une compétition pour laquelle les Lions sont bien partis dans les éliminatoires. Et d’après l’ancien Remois avec la situation sanitaire actuelle, la prochaine CAN doit se tenir en juin. « En ce qui nous concerne, il faudra déjà rattraper les matches des éliminatoires contre la Guinée-Bissau (aller et retour prévus en mars dernier) et contre le Congo (prévu en juin). La meilleure solution, et ça dépend bien sûr de l’évolution de l’épidémie, c’est donc qu’elle se tienne en juin« , ajoute Mendy