Education nutritionnelle : La saison 2 de la série « Yelo Pèppè » disponible ce 8 juin

Le groupe Nestlé, à travers sa marque Maggi, a procédé au lancement de son site web qui a pour objectif de présenter des plats africains. Mais aussi de la saison 2 de sa série « Yelo Pèppè ». C’était le 3 juin 2020, au cours d’une visioconférence.

Cette série à succès consacrée à l’éducation nutritionnelle sera disponible dès le 8 juin 2020, en ligne (sur You tube). Cette initiative du groupe vise à apporter aux consommateurs un additif aux connaissances nutritionnelles.

Les passionnés en cuisine pourront bénéficier de plus de 40 recettes africaines sur une plateforme ayant pour motivation d’aider les familles à cuisiner des repas équilibrés et nutritifs.

« Maggi innove en proposant différentes variétés de plats populaires africains à tous les amoureux de cuisine », a déclaré Dominique Allier, directeur général de la division culinaire de Nestlé central et west Africa.

Pour Sophy Alida, actrice dans la série, cela a été une très belle aventure. Cette initiative vise à sublimer la cuisine.

Pour Dominique Allier, Directeur Général de la Division Culinaire de Nestlé Central and West Africa, « MAGGI innove une fois de plus en proposant différentes variations de plats populaires africains qui

offrent quelque chose à tous les amoureux de la cuisine ». Il ne manquera pas, au cours de cette conférence de presse, de montrer toute sa fierté et sa satisfaction « d’être la première région du monde choisie par MAGGI pour lancer ce site web inédit ».

En plus de proposer des recettes africaines traditionnelles “que nous connaissons et aimons”, selon Mme. Akua Kwakwa, responsable de la nutrition, de la santé et du bien-être pour Nestlé Central and West Africa, ce site donne des conseils utiles sur la manière d’augmenter son apport en fer et d’équilibrer les plats, et intègre des astuces de santé et du bien-être. Dans cette perspective, MAGGI use d’ingrédients naturels plus familiers, connus de tous et faciles à trouver dans les cuisines ordinaires. Par exemple, le Naija Pot, Signature, D3d33d3 et MaMeun sont quelques-uns des nouveaux produits de la marque fabriqués avec des ingrédients de tous les jours comme le poisson fumé, les crevettes, l’oignon, l’ail, le gingembre et le piment.