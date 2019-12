Elaj Keita au Grand Théâtre : »Nafa def lou bén artiste meussoul def »

Même pas peur du Grand Théâtre

Le 24 décembre prochain, Elaj Keita ira à l’assaut du Grand théâtre où il organisera «un spectacle sons et lumières» pour revisiter sa carrière musicale. Il promet du jamais vu et de l’inédit au Grand théâtre qui ne l’effraie guère et qu’il promet de remplir.

Après avoir explosé le Dakar by night

« Avant de me produire dans cette salle de 1 800 places, j’ai fait le tour des boites et j’y jouais à guichets fermés. Donc Grand Théâtre n’est pas un challenge pour moi. Et puis, je ne me focalise pas sur le nombre de personnes qui assisteront à mon spectacle, mais plutôt sur mon talent que je vais extérioriser. Et croyez moi, j’y ferai un spectacle digne du nom, qu’aucun artiste n’a eu à faire auparavant », assure-t-il.