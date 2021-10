Elections 2021: Les écologistes à l’assaut des mairies pour les Locales

Les partis écologiques seront dans la course aux élections municipales. En effet, Nattal Sénégal, l’Alliance des écologistes du Sénégal (ADS), le Rassemblement des écologistes du Sénégal (RES-les Verts) et ADV ont décidé de s’unir pour cette échéance électorale. Ils ont lancé « Alternatives, les Verts ».

Les écologistes ne seront pas en reste pour les élections locales. Ils se sont regroupés au sein d’une coalition dénommée « Alternatives, les Verts ». Pour la présidente de Nattal Sénégal, Woré Gana Seck, il urge de mettre un accent particulier sur le développement rural (agriculture, élevage, pêche et ressources forestières) avec le souci constant de préserver l’environnement, d’exploiter rationnellement des ressources naturelles, non seulement pour l’exportation, le cas échéant, mais aussi pour la transformation locale dans le cadre d’un processus d’industrialisation endogène. « Nous misons sur la promotion de petites et moyennes entreprises orientées principalement vers la transformation des ressources locales et le développement d’infrastructures de soutien aux activités de production et de services », dit-elle. Il s’agira pour elle, d’adopter des politiques énergétiques qui préservent l’environnement tout en facilitant l’accès aux différents acteurs économiques (monde rural, entreprises, consommateurs, en termes de disponibilité et de coût.

Selon le président de l’Alliance des écologistes du Sénégal (ADES), Baye Salla Mar, pour un pays sahélien et côtier comme le Sénégal, les préoccupations doivent porter sur la pollution, la sécheresse et la désertification, les inondations, la salinisation des terres et l’érosion côtière. «Nous sommes dans un tournant décisif et les choix que nous aurons à faire sont des choix de civilisation. La question est en même temps simple et cruelle.

A ce rythme de prédation foncière, d’accaparement des terres, de pollution des eaux de surface, de surexploitation de ressources minières, minéralières, halieutiques, transformant nos océans en de véritables déserts liquides, de déforestation et de coupe de bois abusive de bois, et de commerce illicite, les générations actuelles et futures vont-elles vivre dans un pays libre, démocratique ou vont-elles encore se référer à un autre système de valeur ?

Les enfants et les enfants de nos enfants auront-ils encore, du travail, un toit, la possibilité de se constituer un patrimoine, de devenir propriétaire, de fonder dans un environnement sain, une famille, d’être soignés, de s’éduquer à l’école et de vieillir dignement ? » Et de marteler : « Les villes et terroirs sont nos lieux communs d’habitat et d’épanouissement socio-économique. A tous égards, ces élections locales ne sont pas comme les autres, elles mettent en jeu un débat crucial qui engage l’avenir de notre pays et celui de nos enfants. De leurs issues dépend la gestion durable de nos collectivités territoriales en tant que territoire moderne viable et écologique ».

NGOYA NDIAYE