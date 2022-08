Elections législatives : Benno et Yewwi-Wallu cherchent encore la majorité

C’est ce Jeudi 4 août 2022 que la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) a rendu publics, les résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet dernier. Pour le moment aucune coalition n’a obtenu la majorité absolue, reste à savoir d’ici quelques, si une évolution sera noté du coté de chaque coalition.

La guerre des chiffres à travers les médias ne cessent de se promulguer à issus de l’élection législative du 31 juillet dernier qui oppose depuis quelques jours la coalition Benno Bokk Yakaar, à l’inter-coalition Yewwi-Wallu (opposition). La Commission nationale de recensement des votes (CNRV) a finalement procédé hier, jeudi 4 août, à la proclamation des résultats provisoires de ce scrutin. Et Ciré Aly Bâ, en sa qualité de président de la Commission nationale de recensement des votes qui a procédé à la proclamation de ces dits résultats provisoires. Pour le moment ce qu’on peut tirer de ces chiffres, c’est que pour une première fois au Sénégal, aucune des listes n’a obtenu la majorité absolue des sièges.

Sur les 7 036 466 électeurs inscrits dans le fichier électoral, seuls 3 281 583 Sénégalais ont pu accomplir leur droit de vote lors de ces législatives qui ont enregistré un taux de participation de 46,64 %. Face à la presse, le président de la Commission nationale de recensement des votes a dénombré un nombre important de bulletins nuls soit 20 697 bulletins et un nombre de suffrages valablement exprimés de 3 260 886. La coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir arrive en tête avec 1.518.137 voix (82 sièges). Elle est suivie de la coalition Yewwi Askan Wi a obtenu 1.071.139 voix (56 sièges). Elle suivi en En troisième place par la coalition Wallu Sénégal qui a totalisé un score de 471. 517 voix (24 sièges).

Les Serviteurs MPR du jeune journaliste Pape Djibril Fall arrive en quatrième place avec 56.303 (1 siège), arrive ensuite Aar Sénégal qui avec 52.173 voix (1 siège). En sixième place, on retrouve la coalition Bokk Gis Gis avec 44.862 voix (1 siège). Et les coalitions Natangué Askan Wi (25.833 voix) et Bunt Bi (20.922 voix) n’ont pas de députés.