Élections législatives: Macky 2012 se félicite des résultats obtenus 

La coalition Macky 2012 félicite le peuple sénégalais pour sa maturité et la confiance renouvelée au Président Macky Sall en accordant à BBY une majorité avec 1 518 137 voix et 82 sièges.

Face à la presse, ladite coalition se réjouit de l’engagement des leaders pour atteindre ces résultats provisoires. Selon la coordinatrice nationale, Fatoumata Gueye Diouf, de Dakar à Fongolimbi, militants et sympathisants conscients des enjeux de cette élection, se sont mobilisés avec comme seul et unique objectif : faire parler les urnes en faveur de la coalition BBY. » Il faut cependant noter que ce score obtenu par la coalition BBY, est la résultante des efforts consentis par le Président de la république à travers une bonne politique d’inclusion sociale, de l’équité territoriale et de nombreux efforts déployés dans plusieurs domaines, mais notamment dans le domaine agricole », dit-elle.

Cette coalition s’est également félicitée de la signature de l’accord historique de paix entre le MFDC et le gouvernement après une accalmie de près d’une dizaine d’années, malgré quelques soubresauts relevés. « Cet accord est le fruit d’un long processus qui résulte d’une approche intelligente du Président Macky Sall sous l’égide du Président Oumaro Mballo de la Guinée Bissau », soutient la coalition.

Ces partisans du Chef de l’Etat estiment que leur leader a fait beaucoup d’efforts à travers les différentes augmentations de salaire , de la revalorisation des pensions de retraite malgré la conjoncture, et de l’électrification des plusieurs villages. « De même, malgré la conjoncture internationale et nationale, le président a réussi à soulager le panier de la ménagère en faisant beaucoup d’efforts sur le plan de la fiscalité », fait noter Macky 2012.

Elle encourage le chef de l’Etat à continuer ses efforts pour la consolidation de la paix nationale et social, la réalisation d’infrastructures pour le grand bonheur des sénégalaises et sénégalais et de poursuivre la politique d’emploi des jeunes. Elle invite tous les acteurs politiques à privilégier le dialogue.