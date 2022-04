Elections Législatives : Me Wade se lance et dévoile les membres de son directoire de campagne

Me Wade a pris des décisions, portant nomination des membres du directoire de campagne du PDS en direction des élections législatives du 31 juillet 2022.

Vu les articles 21,22 et 23 des statuts et règlement intérieur du parti, Vu la loi N » 2021-35 du 23 Juillet 2021 portant Code Electoral, Vu le décret N° 2022-162 du 3 février 2022 portant fixation de la date des élections législatives du 31 juillet 2022, Vu le décret N° 2022-240 du 14 février 2022 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives du 31 Juillet 2022, Vu l’arrêté N° 004071 du 3 mars 2022 du Ministre de l’intérieur portant sur le nombre d’électeurs requis pour le Parrainage d’une liste de candidats, Vu le rapport de la commission d’évaluation des élections locales du 23 janvier 2022, le secrétariat exécutif du Parti Démocratique Sénégalais décide de créer dans un premier temps le Directoire National de Campagne du Parti Démocratique Sénégalais pour les élections législatives du 31 juillet 2022.

Le Directoire National de Campagne est présidé par le Secrétaire General National du parti. En cas d’absence, il est supplée par le Directeur de campagne qui présidé les réunions du Directoire. Mamadou Lamine THIAM est nomme Directeur de Campagne . II est assiste dans sa tache par deux Directeurs Adjoints de Campagne, Rokhaya DIOUF et Abdoulaye Racine KANE.

Selon les informations parvenu dans le communiqué, le Directoire de Campagne est compose des Maires nouvellement élus, des Présidents de Conseil Départemental nouvellement élus, des Députés en fonction, des membres du Secrétariat National, des Responsables des Structures du Parti et de Mouvements de Soutien et des Délégués Régionaux désignés. Ensuite le Directoire de Campagne est place sous l’autorité du Directeur de campagne. II est charge de coordonner, d’organiser et de piloter les investitures, le processus électoral, la pré-campagne et la campagne électorale. Il est crée au sein du Directoire National de Campagne un Bureau présidé par le Directeur de Campagne et sera composé d’un directeur de Campagne ; de deux adjoints ;de Présidents , Vice-présidents et Rapporteurs des Commissions du Directoire National de Campagne.

Dans l’article 7 il est informé que le Secrétaire General National est seul habilite a élargir le Directoire National a d’autres membres (militants et personnes ressources) qui compte 5 commissions et vont rendent compte de leurs activités au Directeur de Campagne. Elle est chargée de l’organisation des opérations d’investitures pour les élections législatives du 31 juillet 2022 sur l’étendue du territoire national et dans la diaspora.

La Commission en charge des Investitures sera présidée par le Directeur de Campagne. Elle organise, pilote le processus d’investiture des candidats du PDS. Elle veille sur les investitures en amont et aval en s’assurant que les candidats sur la liste départementale sont choisis par les Sections, les Fédérations et les Mouvements de soutien par consensus selon une procédure démocratique, ouverte et transparente. En cas de difficultés, les candidatures sont envoyées a la Commission en charge des Investitures. Elle analyse ensuite tous les dossiers des candidats a I ‘investiture et s’ assure que les dossiers sont complets et qu’ aucune pièce ne manque. Le Président de la Commission en charge des Investitures rédige un rapport complet sur tout le processus des investitures et les candidats aux investitures sur la liste nationale et les listes départementales du Parti qu’il soumet au Secrétaire General National pour validation des investitures définitives.

Elle est composée du résident Directeur de Campagne, Mamadou Lamine THIAM, du 1er Vice-Président Daouda NIANG et Saliou DIENG désigné comme le rapporteur.