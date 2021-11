Elections Locales: Echos des investitures

Mairie de Dakar: Khalifa Sall a fait son choix

Khalifa Sall a tranché pour le candidat de Yewwi Askan Wi à la Ville de Dakar. Il a fait son choix. Il a jeté son dévolu sur Barthélémy Dias. Le coordonnateur de la conférence des leaders de la Coalition a annoncé la nouvelle à Soham Wardini, qui lui avait succédé en 2018. « Yewwi se félicite de ce choix, qui a été largement partagé et soutenu par toutes ses composantes », lit-on dans une note de la coalition. Cette décision fait suite à de nombreuses tractations surtout au sein de la coalition Taxawu Sénégal à laquelle appartient Barthélémy Dias et celle qui était sa concurrente directe, Soham Wardini, maire sortante de la capitale.

Ville de Dakar : «Wallu» investit Doudou Wade

Une rumeur prétendait que le candidat de « Wallu » Sénégal pour la mairie de Dakar serait le Président Abdoulaye Wade. Finalement, c’est le Président Doudou Wade qui a été désigné pour défier Abdoulaye Diouf Sarr et Barthélémy Dias. Pour rappel, la coalition « Wallu » est composée du PDS, le CRD, AND JËF/ PADS, et d’autres partis et mouvements politiques. « BOKK GIS GIS » au départ dans la coalition, avait finalement boycotté et compte faire cavalier seul.

Matam : « Yewwi » trahi par son coordonnateur

A Matam, la coalition Yewwi Askan Wi est dans tous ses états. Selon Pastef-Matam, le coordonnateur départemental de la coalition, Djbril Ngom, «a déposé à la préfecture et dans toutes les sous-préfectures du département de Matam de fausses lettres d’accréditation de mandataires. Plus grave, il a gardé les originales et a fui son domicile pour se cacher ». Pastef- Matam d’ajouter sur sa page officielle : «Les autorités exigent sa présence pour le retrait des lettres déjà déposées, qui sont d’ailleurs falsifiées (car) contenant des noms de personnes non-désignées par la base. Nous sommes indignés par cette trahison dont est victime Yaw ».

Mairie Tivaouane : Yewwi Askan Wi investit le Pur

La Coalition Yewwi Askan Wi a désigné le candidat Sidy Ababacar Sy Niang du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) pour briguer le suffrage des électeurs aux élections territoriales de 2022 à la mairie de Tivaouane. Né au quartier de Kouly, il fait partie des leaders incontestés du PUR au niveau du Département comme au niveau national. Il a dirigé la liste du PUR lors des Législatives 2017 qui a permis à son parti d’avoir 3 députés à l’Assemblée nationale. Ingénieur géologue, spécialisé en Phosphate, il est également membre de l’Institut mondial du phosphate (l’Imphos). Ce dernier s’investit dans toutes les activités du PUR à Tivaouane pour le triomphe du Parti. Il est considéré comme un homme de dialogue, de consensus et le candidat de la compétence, de l’expérience et de la sagesse pour le changement à Tivaouane.

Yéya Diallo (BBY) ne soutient pas Diagne Sy Mbengue.

À Tivaouane, c’est le maire sortant Mamadou Diagne Sy Mbengue qui a été choisi comme tête de liste pour diriger la commune. Un choix qui ne semble pas convaincre la députée socialiste, membre de la mouvance présidentielle. Yéya Diallo a tourné le dos à l’actuel maire pour soutenir un autre candidat à la mairie de Tivaouane, en l’occurrence Mamadou Ndiaye Ngalgou.

Bambey : Yewwi mise sur Assane Cissé Dia et Ndèye Marame Kébé

La coalition Yewwi Askan wi a choisi son candidat pour la commune de Bambey. Il s’agit d’Assane Cissé Dia du Pcs Jengu Tabax. Pour le département, le choix de la coalition a été porté sur Ndèye Marame Kébé de And Saxal Ligguey.

Kolda : Becaye Diop soutient Mame Boye Diao

Le DG des Domaines a un soutien de taille. Mame Boye Diao bénéficie du soutien de Bécaye Diop, ex ministre d’État et maire de Kolda ainsi que de Bamol Baldé, 2ème adjoint au maire actuel, Abdoulaye bibi Baldé. Mais des conseillers municipaux sortants, tels que Youssouf Kandé, président du mouvement Yidi Kolda, Michael Bouly Diédhiou, président du mouvement KKK, Dicory Baldé, président de vision verte, Boubacar Baldé, Sarkozy du Parti socialiste, membre du bureau politique. Mamadou Salif Sow, président du parti Ensemble pour le Sénégal et président de la coalition « and liggey sunu gokh » a reçu la visite du candidat Mame Boye Diao la nuit dernière. Ainsi, ils ont discuté de leur future alliance pour les locales concernant la commune de Kolda.

Les engagements d’AKS

Le ministre de l’Environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall a été investi candidat de la coalition Bby pour la mairie de Mbao. AKS a dévoilé ses ambitions et pris des engagements fermes. Il promet une gestion rigoureuse et transparente une fois élu. Il promet aussi de rester à l’écoute des populations pour trouver des solutions à leurs problèmes. « Servir la commune et non de se servir de la commune », est son slogan. « Le salaire va être retourné dans la commune. J’appelle tout le monde à la non-violence. Privilégier des débats d’idées », recommande-t-il.