Elections municipales: “Manko And Suxalli Grand Yoff” décline ses ambitions

En perspective des élections municipales de janvier 2022, le mouvement “Manko And Suxalli Grand Yoff” à fait face à la presse pour décliner son ambition diriger la mairie de leur localité.

Le mouvement “Manko And Suxalli Grand Yoff ” sera de la course pour les élections locales de janvier 2022. Selon Marie Catherine Kingha, face à une forte montée de l’individualisme, l’alter-égoïsme au sein de leur commune, les membres dudit mouvement ont jugé nécessaire de développer leur localité et de réunir tous les fils de cette localité.

Pour Joseph Pama Diouf, membre de ce mouvement, il faut faire face aux dérives et de briser toutes les offenses à cet ordre moral et politique. “Il faut plus d’audace, de compétence, de créativité, d’implication, de probité aux personnes qui dirigeant nos terroirs. C’est ce qui nous poussé à lancer cet appel” dit-il. Revenant sur leur programme, ” Manko And Suxalli Grand Yoff” entend offrir un meilleur cadre de vie, l’éducation et la santé, la sécurité, le développement économique, la mobilité, le service administratif et enfin la cohésion sociale et la solidarité. ” Les défis majeurs sont nombreux mais pas difficiles à surmonter.

Nous avons les clés du développement de notre commune”, fait-il savoir. La candidate de ce mouvement, Corinne Bandjaky, a pour sa part indiqué que les jeunes peuvent aller à la conquête des mairies . “Nous voulons faire développer notre commune car jusqu’à présent nos attentes n’ont pas été prises en compte.

Et nous voulons faire face aux problèmes de la localité”, dit-elle. Elle lance un appel aux populations de Grand Yoff de s’unir pour une commune rayonnante. Elle a ainsi déclaré sa candidature à la mairie de Grand Yoff.