Electricité: Les explications de Makhtar Cissé

Le secteur de l’énergie est un domaine stratégique du fait de sa place dans l’économie du monde. Le ministre du Pétrole et des Energies, qui en fait le rappel, précise qu’il y a beaucoup d’enjeux et que tout le monde n’a pas intérêt à ce que la vérité soit connue. « C’est un secteur dans lequel vous avez énormément de manipulations. Dès que vous avez des découvertes de pétrole et de gaz, la question géopolitique ou géoéconomique devient très importante. Beaucoup de personnes qui interviennent sont parfois de bonne fois, mais naturellement manipulées à leur insu, parce qu’il y a beaucoup d’intérêts en jeu », a souligné Mouhamadou Makhtar Cissé, ce vendredi à Saly,

Ainsi, le ministre du Pétrole et des Energies pense que l’heure est venue de transformer les lignes de méfiance entre les gouvernants et le peuple, en plages de convergence, en donnant la bonne information. « Les enjeux nous commandent de ne plus attendre que le public vient à nous, mais d’aller vers le public », admet-il. Cissé demande aux citoyens d’accorder aux gouvernants la présomption de compétence et surtout de patriotisme. En ce qui le concerne, il se dit de nationalité exclusivement sénégalaise et se défend d’avoir jamais travaillé contre les intérêts du Sénégal.

lors d’un séminaire de partage avec les journalistes économiques. Cissé de préciser qu’il y a des acteurs qui ont la taille des Etats et d’autres dont la taille est même plus importante que celle des Etats. Ce qui en fait ‘’un secteur très sensible aux manipulations’’. « Il est donc important de comprendre les enjeux, parce que l’économie du monde marche à l’énergie », a-t-il martelé. D’où la nécessité, à ses yeux, de s’armer de science et de conscience et surtout de mettre en avant l’intérêt du Sénégal et privilégier sa stabilité sur le reste.