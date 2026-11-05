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ÉLIMINATOIRES CAN 2027: Patrick Vieira dévoile sa liste contre le Soudan

5 novembre 2026 Actualité

Le sélectionneur national Patrick Vieira a dévoilé, ce jeudi 05 novembre, la liste des 25 Lions retenus pour la double confrontation face au Soudan, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2027. Le technicien sénégalais a convoqué un groupe articulé autour des cadres habituels et de plusieurs jeunes joueurs, pour ces deux rendez-vous décisifs dans la course à la qualification.

 

Dans les buts, Patrick Vieira a retenu trois gardiens : Yehvann Diouf, Mory Diaw et Mamour Ndiaye. En défense, neuf joueurs ont été appelés : Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Malang Sarr, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Nobel Mendy, Sadibou Sané, Krepin Diatta et Lamine Sy.

 

Au milieu de terrain, le sélectionneur a fait appel à cinq joueurs : Pape Gueye, Pape Demba Diop, Lamine Camara, Pape Matar Sarr et Dion Lopy. En attaque, huit joueurs figurent dans la liste : Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Clayton Diandy, Pathé Mboup, Boulaye Dia, Issa Soumaré, Ibrahim Mbaye et Paul Mendy.

 

Le Sénégal affrontera le Soudan le 12 novembre à 19h à domicile, avant de se déplacer pour le match retour le 16 novembre à 13h au Soudan. Ces deux rencontres seront déterminantes pour la suite du parcours des Lions dans ces éliminatoires de la CAN 2027

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