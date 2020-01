EMBALLO EFFECTUE SA PREMIÈRE VISITE OFFICIELLE A DAKAR

Nouvellement élu, le président de la Guinée Bissau annonce qu’il réserve au Sénégal son premier voyage présidentiel. Dans ses motivations, le successeur de José Mário Vaz, est revenu avec force détails sur sa relation avec son homologue sénégalais.

« Le président Macky Sall est mon frère, a-t-il déclaré, dans sa première sortie publique reprise par la RTS. Je me rappelle 2 choses : en 2009, quand nous étions en guerre civile, il m’avait hébergé. Il me disait : ’’Embalo, il faut apprendre ici au Sénégal. Après tu iras en Guinée Bissau. Aujourd’hui, je peux dire que c’est mon marabout parce que c’est en 2009 qu’il me l’avait dit. Aujourd’hui, je suis devenu président de la République de Guinée Bissau. »

Poursuivant, il a ajouté : « Le premier pays où je vais me rendre, dès après demain, c’est au Sénégal. Je n’ai même pas besoin d’appeler mon frère pour lui dire que je viens. Je vais lui dire Monsieur le président, tu es mon vrai marabout. »