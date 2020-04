Emmanuel Macron plaide pour une annulation de la dette africaine

La France et l’Europe vont devoir aider l’Afrique à lutter contre le nouveau coronavirus en « annulant massivement sa dette ». Lundi soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a profité de son allocution télévisée pour faire passer cette idée aux Français, une des rares incises internationales dans un discours hexagonal. Pour une majorité d’Etats africains, en effet, seule l’annulation de la dette publique extérieure pourrait éviter un effondrement économique, alors que son remboursement engloutit en moyenne 13 % des revenus des Etats (selon l’ONG britannique Jubilee Debt Campaign).

Fin mars, les ministres africains des finances avaient déjà demandé 100 milliards de dollars à la communauté internationale pour lutter contre le Covid-19, dont 44 milliards affectés au remboursement de leurs dettes et de leurs intérêts. Pour l’instant, le FMI et la Banque mondiale appellent seulement à suspendre le remboursement des emprunts des pays les plus pauvres auprès des créanciers bilatéraux, et le FMI a annoncé quelques heures après l’intervention d’Emmanuel Macron le versement d’une aide d’urgence à 25 pays parmi les plus pauvres du monde, dont 19 sont en Afrique. Mais, de la suspension à l’annulation, le chemin reste encore long.

Pourtant, la seconde formule a ses partisans, comme l’économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla. A ses yeux, « seule cette annulation pourrait permettre de résoudre ou du moins d’atténuer sensiblement le problème » économique qui pointe. Reste que « les créanciers privés n’y ont aucun intérêt. Peut-être qu’ils accepteront le principe d’un moratoire pour retarder [le] paiement [de la dette], mais il faudra bien finir par la payer. Et, après la crise du coronavirus, ces Etats endettés se retrouveront coincés à nouveau », craint l’économiste ouest-africain.