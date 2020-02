Emprisonnement de Guy: Le Cardinal Sarr ne comprend pas

L’ex Archevêque Dakar, le Cardinal Théodore Adrien Sarr, qui a reçu, hier, Pr Babacar Diop, l’ex-codétenu de Guy Marius Sagna, a exprimé sa vive préoccupation face au drame qui frappe Guy Marius Sagna.

« Il est très inquiet et suit la question au jour le jour. Il considère que le maintien en détention de Guy Marius Sagna, après avoir libéré ses autres codétenus, est incompréhensible, et peut jeter la confusion dans la tête de certains citoyens. (…) Son Éminence nous a assuré de ses prières, et de son action discrète pour la libération de Guy Marius Sagna », rapporte un communiqué de FDS, repris par Vox Populi.

Selon MGR Sarr, ’’le pouvoir politique n’est pas au-dessus de Dieu’’. »