En proie au Covid-19, l’Algérie ferme ses écoles

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné la fermeture des écoles dans tout le pays pour tenter de contenir la propagation du coronavirus.La fermeture commence immédiatement et se poursuivra jusqu’au 5 avril, selon une déclaration de la présidence.Elle concerne les écoles primaires, les crèches, les centres de formation professionnelle, les universités et les écoles coraniques des secteurs public et privé.Cette décision fait suite à la confirmation du premier décès de coronavirus en Algérie.

Un homme de 67 ans est décédé à l’hôpital de Blida, au sud d’Alger. Aucun autre détail n’a été communiqué.