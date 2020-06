Enseignement : Le Cusems/A. veut la tête de Mamadou Talla

Après l’annonce de l’annulation de la reprise des cours par le chef de l’Etat Macky Sall, hier, le Cusems/Authentique (Cadre Unitaire Syndical des Enseignants du Moyen Secondaire) réclame la tête du ministre de tutelle, Mamadou Talla, accusé d’avoir tenu un « discours démagogique » alors que le dispositif qui devait permettre aux élèves de reprendre le chemin des classes n’était pas en place, publie le journal L’Observateur.

« Nous avons appris avec beaucoup de surprises la décision du président de la République de reporter la reprise des cours prévue aujourd’hui. Il y a plusieurs semaines, on a alerté et demandé aux autorités de ne pas aller dans ce sens, mais le ministre de l’Education nationale s’est entêté », a déclaré Dame Mbodj, Secrétaire général du Cusems/Authentique. Selon lui, les 02 cas de Covid-19 à Ziguinchor étaient déjà connus mais les autorités n’ont pas voulu reporter la reprise des cours. C’est parce qu’il y a eu pression sur le président de la République qui, après évaluation, a constaté que « le dispositif qui devait permettre la reprise des enseignements n’était pas en place ».

M. Mbodj accuse ainsi Mamadou Talla d’avoir tenu un discours aux antipodes de la réalité et estime qu’il ne peut pas sortir indemne de cette situation. « Nous exigeons son départ, il n’est pas à la hauteur » a-t-il martelé. Suivant ses propos, demande est faite pour que les enseignants soient retournés à leur domicile et indemnisés. « Mamadou Talla a fait une gestion catastrophique de cette reprise, il n’a pas écouté les enseignants et a voulu faire un passage de force (…) Le Président a constaté des manquements et procédé au report. c’est ça la vérité », conclut le Secrétaire général.