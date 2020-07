Enseignement supérieur: Faits et chiffres

15 mois après sa nomination à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation, force est de constater que Dr Cheikh Oumar Anne est en train de réussir la mission que lui a confiée le président de la République.

Sur le plan pédagogique, Dr Cheikh Oumar Anne a frappé un grand coup avec la réussite de l’opération consistant à orienter tous les bacheliers dans les Universités publiques, permettant à l’Etat d’économiser plus de 15 milliards. Cette opération d’envergure a été accompagnée par des programmes d’extension des Universités publiques. Mais également par la construction et l’équipement de 100 laboratoires scientifiques, la réception de 7 Espaces numériques ouverts (ENO), la mise à disposition des Universités et établissements publics d’enseignement supérieur, de 200 enseignants, les recrutements au sein des Universités et la création de 200 postes d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche, la construction et l’équipement de 200 nouveaux bureaux pour les enseignants dans les Universités.

Autre fait marquant, c’est le fait que tous les travaux qui étaient à l’arrêt depuis 2014 aient été repris à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et à l’Université de Thiès. S’agissant des Universités Amadou Mahtar Mbow et Sine-Saloum El hadji Ibrahima Niasse, la réception des travaux se fera avant la rentrée 2021/2022.

Un vaste programme d’extension a été mis en œuvre avec la réception de 02 amphithéâtres à l’Université Alioune Diop de Bambey, et de 03 amphithéâtres (01 de 1500 places et 02 de 1000 places) à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. A signaler aussi le renforcement de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) et les démarrages effectifs des Instituts supérieurs d’enseignement professionnels (ISEP) de Thiès, Diamniadio, Matam, Richard-Toll et Bignona.

A l’Université Assane Seck de Ziguinchor, des subventions de 500 000 000 FCFA et de 50 000 000 FCFA ont été accordées respectivement à l’Université et au Centre des œuvres de Ziguinchor, pour faire face aux nouvelles charges de locations de résidences. Trois préfabriqués (02 de 300 places et 01 de 500 places) ont été montés, comme à l’Université de Thiès.

6 milliards de FCFA ont été injectés pour l’extension de l’Université de Thiès. A l’université Gaston Berger de Saint-Louis, l’extension a été réceptionnée. Cette extension a coûté plus de 6 milliards de FCF. Il y a des salles omnisports, des piscines olympiques, de nombreuses classes et une trentaine de bureaux. Une autre extension au niveau de Guéoul est en train d’être faite.

Une extension a été réalisée aussi à l’Université de Bambey qui a coûté presque 6 milliards de FCFA. A l’université de Ziguinchor, une extension y est en cours.

A relever que Dr Cheikh Oumar Anne est en train de concrétiser le vœu du Président de doter chaque région d’un Institut d’enseignement professionnel (ISEP). Les ISEP de Diamniadio et Thiès ont été réceptionnés. Pour les ISEP de Bignona et de richard-toll, les financements sont bouclés.

La décentralisation de l’enseignement supérieur se fait aussi à travers la construction des Espaces numériques ouverts (ENO). L’objectif est d’ériger dans chaque département au moins un ENO. Sans oublier la réception du Supercalculateur au niveau de la cité du savoir, le matériel de biotechnologie et les microscopes électroniques.

En ce qui concerne les résidences, au Campus de l’Université de Dakar, 1044 lits ont été reconstruits et 4000 lits ont été augmentés. Un autre projet de 6004 lits est actuellement en cours. En outre, 7041 lits seront réhabilités. Au total, 13 045 lits sont en cours de réalisation. Un hôpital-clinique de dernière génération est également en train d’y être érigé.

A l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, 2000 lits de plus ont été réceptionnés. 6000 nouveaux lits sont en cours de réalisation au niveau des régions, pour porter la capacité en lits à un niveau jamais égalé.

Par ailleurs, des mesures ont été prises pour l’amélioration des conditions d’existence et de travail de toutes les composantes de la Communauté universitaire, notamment la réforme des titres et grades avec un impact financier considérable (une augmentation nette de salaire de 30 à 40%); l’augmentation des indemnités réelles de logement du Personnel enseignant et de recherche (PER), même pour ceux qui sont logés dans le patrimoine de l’Université ; le fonds de solidarité pour certains PER, partis à la retraite avant 2017, et le paiement des pensions de retraite allant de 70 à 85% du dernier salaire net pour les autres, et l’augmentation substantielle et continue des budgets des Universités. S’y ajoute que les indemnités des Directeurs centraux des Universités, des Doyens de facultés et Directeurs d’UFR, des Assesseurs et Directeurs-adjoints d’UFR, des chefs de département/sections et de tous les hauts responsables du personnel administratif, technique et de service, ont été relevées.

La pacification de l’espace universitaire fait partie des performances réalisées par Dr Anne, notamment grâce à une démarche inclusive saluée par tous les acteurs. Un travail qu’il a entamé depuis le COUD.

Actuellement, le ministre, de concert avec tous les acteurs de l’enseignement supérieur, notamment les instances académiques, est en train de travailler pour la reprise des cours en présentiel dès le 1er septembre 2020, dans un contexte de Covid-19.