ENTRE RIVALITÉ MALSAINE ET MATÉRIALISME: LE CALVAIRE DES COÉPOUSES [DOSSIER]

Autrefois, bien vécue par nos grands-parents, la polygamie est devenue un véritable problème de société. Entre rivalité malsaine et matérialisme, les femmes qui vivent dans un mariage polygame racontent leur calvaire.

Des femmes qui s’ébouillantent, des maisons qui éclatent, tout cela à cause de la polygamie. Il n’est pas rare de lire dans les journaux surtout aux pages faits divers, ces genres d’histoires qui attirent plus que les informations institutionnelles, de même que les émissions radiophoniques de faits de société. Une situation plus que déplaisante, mais ne décourage en rien un bon nombre d’hommes de chercher une deuxième épouse ‘’Niarel’’. En effet, cette situation est loin d’être tout bonnement rose pour la plupart des femmes. Pire, elle est très mal vécue par les femmes qui rivalisent de manière malsaine.

A.G (Niarel), mère de deux enfants, teint clair, au visage avivant au contact des rayons du soleil parce que trouvée aux abords de la route, dans le quartier de Ouakam, raconte d’un ton désolant et avec tant de remords sa vie dans son mariage polygamique. « Si je dis vrai, j’ai vraiment regretté. Je suis en train de vivre l’enfer à cause de ma coépouse. Le bonheur que je croyais trouver, n’était qu’une illusion. Je vis maintenant des choses extraordinaires que je n’aurais jamais imaginées. Je ne pensais pas qu’une coépouse (Awo) va pouvoir me faire ces brimades, », se désole cette femme. Et de poursuivre : « Je ne sais plus comment faire fonctionner mon mariage parce que je suis très jeune et en matière de jeu de coépouse, je ne m’y connais pas tandis que ma coépouse y excelle de manière très grave. Elle me fait vraiment souffrir. Si, je savais, ce qui m’attendais, je ne serai jamais dans un mariage polygame, bien vrai que c’est Dieu qui en a décidé ».

« Ma coépouse a rendu mon mari impuissant… »

Une autre femme du nom de Myma (Niarel), âgée d’une trentaine d’année, nouvellement mariée, abonde dans le même sens et fait des révélations. « Ma coépouse est partie voir un marabout qui lui a donné des portions magiques à mettre dans les toilettes où dans la mer. Ce qui fait que mon mari a de sérieux problèmes avec moi. Il devient impuissant quand il est avec moi sur le lit. Parfois, il me voit comme un homme couché auprès de lui », confie-t-elle d’une voix nouée de chagrin.

« Penser que mon mari est avec ma coépouse m’empêche de dormir »

Dans la polygamie, le sentiment de jalousie réchauffe le cœur des foyers. Un sentiment que beaucoup de femmes, Awo, Niarel entre autres, disent ressentir. C’est l’exemple de Myma qui estime avoir toujours mal au cœur quand elle pense seulement que son mari est avec sa coépouse. « Rien qu’en pensant que mon mari passe de bon temps avec l’autre me donne le cœur lourd et m’empêche de dormir. Ce qui fait que ma conscience me dicte : il faut faire ceci où faire cela. Elle me pousse à penser à faire des choses que je risquerai même de regretter, » affirme-t-elle sans équivoque. Un avis qui, sans doute, est partagé parA.G, Niarel de son époux. Selon elle, toute femme qui aime doit être jalouse. « Je suis d’accord que je suis deuxième femme et que normalement je ne devrais pas être jalouse. Mais, comme on me met au même pied qu’avec ma coépouse, cela m’oblige à être véritablement jalouse. Il y a beaucoup d’hommes qui ont peur de leur première femme et ils leur font plus de faveur quand ils sont avec elle. Raison pour laquelle, je suis au fond jalouse parce qu’il n’y a pas d’égalité. Mon cœur fait mal parfois et je me révolte vraiment. D’ailleurs toute femme qui aime doit être jalouse » avoue-t-elle sans gêne.

Toujours, Myma, dans sa confession, raconte l’histoire d’une femme (Niarel) qu’elle connaisse. « Si son mari doit aller dormir chez sa coépouse la nuit, elle tombe en crise en disant qu’elle est malade pour que le mari reste dans sa chambre jusqu’à ce que les jours de tour chez l’autre, sa coépouse, termine », narre-t-elle. D’après son témoignage, parfois cette coépouse, pour rendre jalouse l’autre femme, se rend au marché et achète de belles choses pour revenir dire à la première femme (Awo) que c’est son mari qui les a achetées.

En dépit de toutes ces crises de jalousie, certaines femmes gardent leur sang-froid et agissent élégamment. C’est l’exemple de cette femme du nom N.G (Awo), qui dit ne pas être jalouse parce qu’elle connaisse bien son mari et fait ce dont il veut. « Si tu es une femme qui occupe bien sa place, gérer bien son homme, pas la peine d’être jalouse. Parce que moi, ma coépouse ne pourra rien faire pour me rendre jalouse à l’égard de mon mari. » D’après lui aussi, ce n’est qu’une question de capacité à s’occuper bien de son homme et de « pouvoir répondre à ses attentes. Je connais bien mon mari. Alors ma coépouse (Niarel) ne peut rien faire qui puisse me rendre jalouse, » déclare-t-elle d’un ton confiant.

« Pendant ma seconde grossesse, ma coépouse me grondait pour question d’héritage »

Dans la polygamie, la question de l’héritage est au cœur des débats quotidiens. Cependant, des femmes sont allées jusqu’à vouloir faire autant d’enfant que possible pour ne serait-ce que se préparer à l’éventuel héritage. « Il y a des femmes quand ils ont une coépouse commence à penser à faire beaucoup d’enfants pour l’héritage. Ma coépouse, pendant ma deuxième grossesse, me grondait en disant qu’elle ne va plus faire des enfants, elle laisse cela aux petites femmes. Elle dit cela parce qu’elle sait nettement elle ne peut plus faire d’enfant. Tout ça, c’est parce qu’elle ne supporte pas me voir, avoir des enfants car elle pense déjà à l’héritage, » confie A.G, deuxième femme.

Un sentiment partagé par A N qui embouche la même trompette. « Dans la polygamie, il y a beaucoup de femmes qui se précipitent à avoir plusieurs enfants pour la question de l’héritage surtout quand le mari est riche », fait-elle remarquer. Avant d’indiquer : « Mais moi, en tant qu’intellectuelle, ce n’est pas mon cas. J’ai une autre vision même si parfois notre entourage nous conseille de faire autant d’enfants possibles en vue de projeter pour l’héritage. Je n’ai pas besoin de ça. Je travaille pour ne pas avoir à me tirailler pour des questions d’héritage parce que nous savons tous, il y a beaucoup de problèmes dans les questions d’héritage ».

Une affaire que N G, première épouse de son état, trouve ridicule aussi. D’après elle, enfanter toute la maison pour une question d’héritage est vraiment ridicule. « Une femme peut avoir plusieurs enfants, et toi un seul enfant, mais qui va être beaucoup plus utile et meilleur que tous ses siens. Tout se joue, quand on est avec notre mari. Si tu fais tout pour lui surtout quand vous êtes au lit, ton seul enfant pourrait être meilleur. Pendant que ma coépouse pense à enfanter toute la maison, moi je pense à satisfaire et me faire des enfants qui auront la bénédiction de Dieu parce que je l’aurai rendu satisfait », tient-elle à préciser

« Aucune femme n’aime partager son mari. »

Les femmes sont d’accord sur un point. Être dans une situation polygamique n’est pas un choix mais relève de la destinée. A les en croire, cela vient d’une volonté supérieure. « Ma polygamie est un destin. Avant, je ne l’ai jamais voulue. Mais je la vis très bien, » déclare Wodji. A. G. est du même avis même si toutefois elle dit avoir jamais choisi d’être une seconde épouse. « Je ne l’ai pas choisie. Peut-être c’est Dieu qui avait prédit que je serai deuxième femme. D’ailleurs, je n’imaginais même pas que je serai ‘’Niarel’’, » parle A.G.D’après N. G, aucune femme n’aime partager son mari. Tout femme qui vous dit qu’elle aime cela, occulte la vérité. Mais, il se trouve que c’est Dieu qui l’a autorisé et on est obligé de l’accepter.

« Je ne regrette pas d’être la deuxième de mon mari »

Pourtant même si certaines femmes semblent regretter de devoir partager leur mari, d’autres n’y trouvent pas trop d’inconvenants et parle de maturité. C’est le cas de A N, une femme de la trentaine, trouvée dans sa maison, effectuant ses allées et venues dans la cour. Elle déclare ne pas regretter son choix d’être une deuxième femme. « La polygamie, on le vit au quotidien. Ça ne peut rien changer chez moi. Je ne regrette pas d’être la deuxième de mon mari parce que je n’y vois pas de différence. Cela dépend seulement de la façon dont on le gère. C’est pourquoi, si tu es une personne réfléchie, même si tu partages la même maison et le mari, tu dois être en mesure de maitriser la situation sans faire trop de jalousie », conseille-t-elle.

HAMIDOU BA, SOCIO-ANTHROPOLOGUE : « Le matérialisme prime sur la religion »

Selon le socio-anthropologue, expert en développement sociale et ingénieur social, Hamidou Ba, la société a une grande part de responsabilité sur les problèmes liés à la polygamie. La société est matérialiste, elle parle de religion, mais au final tout le monde oublie Dieu et la religion.

Qu’est-ce qui explique la rivalité malsaine entre coépouse ?

Cette rivalité malsaine entre coépouse peut être due à plusieurs facteurs. Il y a l’incidence que l’entourage peut avoir sur une femme pour que son mari ne puisse pas prendre une deuxième femme, mais également, le fait que si le mari est extrêmement riche, il y a héritage parce qu’aucune femme ne voudrait partager l’héritage avec une autre. Cela peut être dû au fait que chaque femme voudrait être seul avec son mari. Donc le fait de détester la polygamie, instaurer une rivalité entre les coépouses, surtout l’environnement sur lesquels, elles sont y joue un rôle important.

On voit que le maraboutage est trop présent dans la polygamie. Selon vous, c’est lié à quoi ?

Le maraboutage est présent dans la polygamie parce que chaque femme voudrait avoir le dessus. Ce qui explique cela surtout, c’est le fait qu’aujourd’hui beaucoup de femme ne sont plus ‘’Ndiongué’’ comme le disent les wolofs. Elles manquent de finesse et n’ont pas le temps de s’occuper bien de leur mari, ni de les séduire pour pouvoir avoir le dessus. Sinon, si vous êtes belle et faites valoir ce que Dieu vous a donné en termes de beauté, de finesse, de charme et aussi faites valoir votre disponibilité à votre mari, je pense que celui-ci pourra vous ouvrir le royaume de son cœur comme j’ai l’habitude de le dire à mes amies femmes. Cela est extrêmement important parce qu’aujourd’hui si une femme n’a pas confiance en elle-même, la seule chose à laquelle elle aura recourir c’est le maraboutage. Donc c’est le manque de confiance en soi, le manque de temps aussi pour mettre à la disposition de son mari. Mais, il s’y ajoute qu’aujourd’hui le maraboutage est rentré dans la mentalité des gens. Chacun pense qu’on peut faire de moindres efforts et passer par le maraboutage pour gagner quelque chose. C’est cela qui incite véritablement les femmes à faire recours au maraboutage.

Qu’est-ce qui explique le fait que les femmes en situation polygamique concourent souvent au nombre d’enfants ?

Le nombre d’enfants dans la polygamie est extrêmement important parce qu’il qui déterminera la part de chaque femme lors de l’héritage. Par exemple dans le droit islamique, un garçon compte pour une part et une fille compte une moitié de part. Donc plus qu’on a de garçons plus de chance d’avoir beaucoup d’héritage après la mort de votre mari. C’est raison pour laquelle si la première femme fait 3 garçons, la deuxième femme qui arrive fera tout pour faire trois garçons et 6 filles autrement dit pour avoir la même part ou plus que la première femme. Donc le nombre d’enfants est extrêmement dans l’héritage.

Quel est le rôle que joue la société dans tout cela ?

La société sénégalaise joue un rôle extrêmement important dans les problèmes liés à la polygamie parce que nous sommes dans une société matérialiste. C’est le matériel qui prend le dessus. Les gens parlent de religion, mais au final tout le monde oublie Dieu et la religion. Parce que c’est le matériel qui prime. Mais comme nous sommes dans une société matérialiste forcément celle-ci va impacter le comportement des coépouses non seulement à leur époux mais par rapport à leur propre coépouse. Donc la société joue un rôle extrêmement important dans le fait d’envenimer les choses au niveau de la polygamie.

Ngoya Ndiaye et Cheikh Dione (stagiaire)