Entretien de véhicules: 30 milliards dépensés en 7 ans

Les crédits engagés pour l’entretien et la réparation des voitures ont couté l’Etat du Sénégal 30 milliards Fcfa. Cette manne financière a été dépensée en 7 ans, entre 2012 et 2019. En 2012, 2,9 milliards ont été utilisés, 3,4 milliards en 2013, 4,8 milliards en 2014, 4,3 milliards en 2015, 4,4 milliards en 2016, 3,8 milliards en 2017, 5,3 milliards en 2018 et 1,4 milliards en 2019.