ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE À VÉLINGARA : 26 CAS ENREGISTRÉS

Alerte rouge ! La rougeole, refait surface et se propage comme une traînée de poudre à Vélingara. 26 personnes atteintes de rougeole ont été enregistrées à Mbem-Mbem dans l’arrondissement de Vélingara Ferlo. La révélation a été faite par le médecin chef du district sanitaire de Ranérou, Aliou Ndour.

« Quand on nous a annoncé les cas suspects de rougeole, on n’a pas perdu de temps. On a, rapidement, déployé une équipe sur les lieux pour Faire des investigations et riposter. C’est au mois de novembre que nous avons eu les résultats. Là, on est à 26 cas », a confirmé le médecin chef, sur I-radio

Selon lui, ce qui est remarquable c’est que la quasi-totalité des personnes atteintes de cette maladie sont âgées de plus de 5 ans. Il y a, indique-t-il, parmi les malades 6 enfants qui ont moins de 5 ans. Toutefois, le médecin rassure qu’il n’y a pas péril en la demeure d’autant que la situation est sous contrôle. Mieux, soutient-il, la riposte continue puisqu’il y a toujours une équipe sur le terrain.