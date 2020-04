Équateur : situation dramatique dans la ville de Guayaquil

Des corps abandonnés, une odeur de mort aux abords des hôpitaux et des conteneurs en guise de dépôt pour les cadavres. La situation à Guayaquil, capitale économique de l’Équateur, montre les failles du gouvernement dans la gestion du coronavirus.

Guayaquil est-elle devenue l’une des villes d’Amérique latine les plus affectées par la pandémie de Covid-19 ? La situation dans la capitale économique de l’Équateur le laisse penser. Des centaines de cadavres ont été laissés chez eux, voire dans les rues, enveloppés de plastique noir, durant plusieurs jours. Des habitants ont diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos de corps abandonnés et des appels au secours de familles voulant enterrer leurs morts.

La puanteur de la mort flotte aux abords des hôpitaux. Devant les cimetières se forment de longues files de véhicules chargés de cercueils en carton.

Plus de 700 corps récupérés

Rien qu’à Guayaquil, port de 2,7 millions d’habitants sur la côte Pacifique, « le nombre (de corps) récupérés dans les habitations avec la force spéciale a dépassé les 700 », selon Jorge Wated, chef d’une force spéciale déployée depuis trois semaines par le gouvernement pour collecter les cadavres.

Au total, cette force spéciale, policière et militaire, a collecté 771 cadavres dans des domiciles, auxquels s’ajoutent 631 corps dans les hôpitaux dont les morgues sont pleines, a-t-il ensuite précisé sur Twitter, sans préciser les causes de ces quelque 1 400 décès.

Selon les chiffres officiels, la province de Guayas concentre 72 % des cas de coronavirus, et Guayaquil, sa capitale, compte à elle seule environ 4 000 malades du Covid-19.

L’Équateur (17,5 millions d’habitants) est, après le Brésil, le deuxième pays le plus touché d’Amérique latine par la pandémie. Officiellement, il dénombre 7 500 cas et 333 morts. Il a décrété l’urgence sanitaire et la fermeture des frontières.